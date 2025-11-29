Pluies enregistrées en Tunisie – dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm, durant les dernières 24h:
Gouvernorat de Jendouba
Barrage Bouhertma 28 – Barrage Barbara 26 – Balta Bouawan 38 – Ghardimaou 5 – Fernana 34 – Oued Mliz 13
– Béni Mtir 60 – Ghardimaou 5 – Aïn Draham 62 – Boussalem 21 – Jendouba 8 – Tabarka Ville 34 – Tabarka Station 34 –
Gouvernorat de Béjà
Nefza Station 28 – Gobellat 1- Station Oued Ezzargua 10 – Barrage Sidi Salem 7 – Béjà Sud 17 – Amdoun 45 – Tibar 26 – Barrage Kessage31 – Guebolat 1 – Mejez El Bab 4 – Testour 8 – Béjà Station 19 – Nefza Ville 32 – Teboursouk 17
Gouvernorat de Siliana
Makthar Ville 4 – El Aroussa 61 – Aïn Boussâdia 5 – Gaffour Ville 12 – Bargou 3 – Sidi Bourouis 10 – Krib 25 – Bouarada 10 – Kesra 1- SIiliana Ville 12 – Siliana Station 9 – Gaafour Station 10 –
Gouvernorat du Kef
Jrissa 2 – Touiref 5 – K13 3 – Sers 2 – Dahmani 3 – Tajérouine 1 – Sakiet Sidi Youssef 7 – Nebr 5 – Oued Mallègue 5 – Kef 5 – El Ksour 2
Gouvernorat de l’Ariana
Raoued 16 – Sidi Thabet 14 – Cherfech 8 – Ariana 16 – Kalaat Andalous 21 – Mnihla 12 –
Gouvernorat de Bizerte
Menzel Bourguiba 11 – Ghézala 2 – El Azib 15 – Utique 18 – Sounine 16 – Mateur 3 – Tinja 9- Ras Jbel 9 – El Alia 16 – Ghar El Melh 14 – Joumine 5 – Raf Raf 11 – Bizerte Ville 4 – Bizerte Mina 5 – Sidi Ahmed 3 –
Gouvernorat de Tunis
Tunis Carthage 13 – La Goulette 11 – Sidi Bousaïd 13 – Charguia 13 – Tunis Manoubia 14
Gouvernorat de Ben Arous
Boumhel 14 – Fouchana 16 – Mégrine 14 – Ouzra 10 – Mourouj 12 – Bir El Bey 5 – Mornag 15 – Radès 16 – Khélidia 16 – Ben Arous 14 – Hammam Lif 27 – Mhamdia 8
Gouvernorat de Manouba
Borj El Amri 4 – Mornaguia 3 – Chaouat 2 – Sayidia 2 – Manouba 5 – Jedeidia 5 – El Battan 7
Gouvernorat de Zaghouan
Mogran 1 – Zriba 1 – Aïn Askar 5 – Zaghouan 2 – El Fahs 1 – Jouf El Ghriba 1 –
Gouvernorat de Nabeul
Bouargoub 6 – Dar Châabane 5 – Béni Khiar 4 – Sidi Hassoun 18 – Boukrim 24 – Azmour 35 – Dar Allouche 16 – Grombalia 4 – Hammamet 4 – Korba 17 – Tekelssa 32 – Mida 31 – Menzel Témime 30 – Hammam El Ghzez 18 – Béni Khalled 8 – Menzel Bouzelfa 10 – El Haouria 25 – Kélibia 24 – Nabeul 8 – Slimane 26 – Bouchrik 6