Métro ligne 5 : interpellation des jeunes ayant endommagé une rame à El Omrane

La Société des Transports de Tunis a annoncé, vendredi 28 novembre 2025, que les auteurs du vandalisme survenu la veille sur la ligne 5 du métro ont été arrêtés par les unités de sécurité spécialisées.

L’incident s’est produit jeudi vers 18h30 à la station El Omrane Supérieur, lorsqu’un groupe de jeunes a jeté des pierres sur une rame en direction de la station Barcelone, endommageant plusieurs vitres et entraînant une interruption du trafic durant une vingtaine de minutes. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de constater les dégâts et d’appréhender les responsables, démontrant une coordination efficace entre la Transtu et les services de sécurité.

L’entreprise appelle les usagers à rester vigilants et rappelle qu’elle adoptera une tolérance zéro face aux actes de vandalisme qui compromettent la sécurité des passagers et la qualité du service public.