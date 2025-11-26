Urgent : Tirs près de la Maison-Blanche, deux membres de la Garde nationale blessés

Un grave incident a eu lieu près de la Maison-Blanche à Washington, impliquant des tirs sur deux membres de la Garde nationale américaine. Selon les médias et agences comme Reuters, la Maison-Blanche a été immédiatement fermée et toutes les routes aux alentours ont été bloquées pour des raisons de sécurité.

Les autorités locales et fédérales, y compris le Département de la Sécurité intérieure, collaborent pour recueillir des informations sur l’incident. La porte-parole de la Maison-Blanche a précisé que le président Donald Trump a été informé de l’attaque. Les habitants de la capitale sont invités à éviter la zone affectée, et les journalistes présents sur place ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur de la Maison-Blanche jusqu’à nouvel ordre.