Maroc : le rappeur Maes condamné à 7 ans de prison pour tentative d’enlèvement

Un tribunal marocain a condamné à sept ans de prison ferme le rappeur franco-marocain Walid Georgi, connu sous le nom de scène « Maes », dans une affaire de « constitution de bande criminelle et tentative d’enlèvement ». Selon les médias locaux, la Chambre criminelle de première instance de Tanger a retenu contre lui l’accusation d’avoir incité un groupe de mercenaires à enlever et séquestrer l’un de ses rivaux à Marrakech, sur fond de conflit personnel.

Maes a nié les faits, tandis que sa défense a affirmé que le dossier ne contient aucun élément reliant l’artiste aux autres inculpés. Au total, onze personnes ont été condamnées dans cette affaire, avec des peines allant de dix ans de prison ferme à un an avec sursis. Arrêté en janvier au Maroc alors qu’il arrivait de Dubaï, où il résidait, Maes faisait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la justice française en 2023 dans une autre affaire de violences.

Il avait d’ailleurs été condamné par contumace à dix mois de prison en France pour son implication dans une rixe survenue en septembre 2018 à Paris. Selon le média marocain TelQuel, le rappeur s’était installé à Dubaï en 2020, au sommet de sa carrière, après avoir répliqué par des tirs à une tentative de vol dont il avait été victime en région parisienne.