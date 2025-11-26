Insolite : un homme se déguise en sa mère décédée pour toucher sa pension de retraite !

L’Italie a été secouée par une affaire aussi troublante qu’insolite : un homme de 57 ans s’est déguisé en sa mère décédée depuis trois ans afin de continuer à percevoir sa pension de retraite de 3 000 euros. Vêtu d’un tailleur, coiffé d’une perruque, maquillé et appuyé sur une canne, il s’est présenté à la mairie de Borgo Virgilio pour renouveler la carte d’identité de la défunte.

Mais l’allure suspecte de la « vieille dame » — maquillage grossier, traces de barbe, voix peu convaincante — a éveillé les soupçons d’une employée de l’état civil. Une enquête a rapidement révélé que la mère était morte depuis 2022 et que son corps, momifié, avait été conservé au domicile du fils, lequel continuait à toucher illégalement sa pension.

L’homme est désormais poursuivi pour fraude aux prestations sociales et dissimulation de cadavre. Selon le maire, c’est l’intuition de l’agente municipale qui a permis de dévoiler une supercherie digne d’un scénario de film noir.