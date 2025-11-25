L’Union régionale du travail de Tunis organisera une conférence à l’intention des cadres syndicaux, le vendredi 28 novembre 2025, en son siège, a annoncé lundi son bureau exécutif.

Présidée par le secrétaire général adjoint chargé de la protection sociale et du secteur informel, Othmane Jallouli, cette rencontre vise à examiner plusieurs questions essentielles, notamment le droit syndical, les négociations sociales et les conditions d’une éventuelle grève générale. Ces thèmes s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors du Conseil national de l’organisation.

Tous les syndicalistes de la région de Tunis sont invités à participer nombreux à cette rencontre.