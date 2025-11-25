Perte de cheveux : 60 % des cas seraient liés à l’alimentation !

De plus en plus de personnes constatent récemment une aggravation de la chute de cheveux et une détérioration générale de leur santé capillaire, un phénomène qui soulève de nombreuses interrogations. Les spécialistes rappellent que la chute de cheveux constitue souvent un signal d’alarme révélant un déséquilibre dans l’état de santé global. Selon des études récentes, plus de 60 % des cas seraient directement liés à des habitudes alimentaires inadéquates.

Les experts soulignent que l’impact de l’alimentation ne se limite pas aux carences en vitamines et en minéraux : il englobe également les comportements nutritionnels quotidiens. Les consultations médicales enregistrent ainsi une hausse notable des cas associés à une consommation excessive de sucre et de glucides raffinés. Des recherches publiées dans des revues médicales internationales mettent également en évidence un lien clair entre la consommation d’aliments ultra-transformés et l’augmentation des épisodes de chute de cheveux, confirmant l’importance de revoir son alimentation dans toute stratégie thérapeutique.

L’experte en nutrition Vini Kodamala explique que les boissons sucrées, les pâtisseries et les aliments frits affaiblissent la santé du cheveu en provoquant trois mécanismes majeurs : une augmentation des inflammations, un dérèglement hormonal et une irritation du cuir chevelu.