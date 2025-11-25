Mahdia : Nouvelles licences de taxi pour renforcer le service

Près de 91 nouvelles licences de taxi individuel viennent d’être accordées dans le gouvernorat de Mahdia, selon le secrétaire général du syndicat régional des taxis individuels, Ridha Kediri.

Il a souligné à l’Agence TAP, que l’attribution de ces licences “s’est faite en toute transparence”, après une période d’attente de plus de 13 ans.

Lors de la cérémonie de remise des licences au siège du gouvernorat, Kediri a précisé que la commission consultative du transport a appliqué des critères stricts pour l’octroi de ces autorisations.

Il a estimé que ces nouvelles licences vont contribuer à résoudre les problèmes du transport dans la région, assurer un meilleur service aux citoyens et offrir une source de revenu aux professionnels et chauffeurs de taxi individuel.

Le secteur, dont la dernière obtention de licences dans la région remonte à 2012, a besoin de renforcer son activité dans l’ensemble des délégations du gouvernorat, a indiqué la même source, ajoutant que les autorités régionales ont ouvert les candidatures pour 66 nouvelles licences dans la même spécialité, avec un dernier délai fixé au 16 janvier prochain.

Par ailleurs, la commission consultative du transport à Mahdia avait attribué, fin mai dernier, 80 licences de “louage”, alors que 40 autres licences du même type seront approuvées dans les prochains mois.