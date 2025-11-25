Elyes Chaouachi : 38 ans de prison au total, retour sur une série de condamnations

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis a récemment condamné Elyes Chaouachi à douze ans de prison ferme, un verdict qui s’ajoute à une série de décisions judiciaires le visant et portant désormais le total de ses peines à 38 années d’emprisonnement.

Fils de l’ancien secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouachi, il est poursuivi dans plusieurs dossiers, dont certains jugés par contumace, pour des accusations allant de la constitution d’un groupement terroriste à l’incitation à la violence, en passant par la divulgation d’informations sensibles et la possession d’armes. Depuis 2023, plusieurs jugements se sont succédé : condamnation pour offense au président de la République, poursuites en vertu du décret 54 pour des publications en ligne, puis lourdes peines liées à des affaires de sûreté de l’État.

Chaouachi rejette l’ensemble des accusations et affirme que ces procédures relèvent d’une stratégie de harcèlement politique destinée à le faire taire, tout en assurant que cette accumulation de condamnations ne diminuera en rien sa détermination à poursuivre son engagement public.