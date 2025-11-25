CAN 2025 : Sami Trabelsi dévoilera sa liste le 10 ou 11 décembre

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Sami Trabelsi, a indiqué, mardi, que la liste des joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, sera dévoilée le 10 ou le 11 décembre prochain.

Dans une interview accordée à l’agence TAP, Trabelsi a précisé que les joueurs se rendront au Qatar où ils entameront leur préparation pour le rendez-vous continental, soulignant qu’il dirigera personnellement les séances d’entraînements programmées à Doha, parrallèlement à ceux de l’équipe retenue pour la Coupe arabe.

Il a, par ailleurs, démenti les informations faisant état d’un match amical contre le Sénégal prévu le 18 décembre à Doha. Il a toutefois affirmé que des discussions sont en cours avec plusieurs sélections pour organiser un ou deux matches amicaux avant le départ pour le Maroc, et que l’identité des adversaires sera annoncée prochainement une fois les accords finalisés.

Concernant l’organisation du travail durant la préparation, Trabelsi a expliqué : “Je dirigerai moi-même toutes les séances. Même les jours où la sélection disputera des matches en Coupe arabe, nous adapterons les horaires d’entraînement des joueurs concernés par la CAN afin d’assurer une bonne coordination entre les deux groupes”.

Le sélectionneur a également souligné que les attentes du public ont grandi après la très belle performance livrée lors du match amical face au Brésil, une rencontre qu’il a qualifiée d’exceptionnelle à tous les niveaux, aussi bien en raison du niveau de l’adversaire que de l’engagement et de la détermination affichés par les joueurs devant un public nombreux.

“Pour viser le titre continental, il faudra aborder chaque match avec la même concentration, la même envie et la même détermination que celles montrées contre le Brésil. Ce match a prouvé que nos joueurs sont capables de montrer un meilleur visage face aux grandes équipes”, a-t-il ajouté.

Pour rappel, la Tunisie évoluera dans le groupe A de la Coupe arabe, aux côtés du Qatar, du vainqueur du duel Libye–Palestine, ainsi que du qualifié après le match Syrie–Soudan du Sud. En Coupe d’Afrique des Nations, le Onze national fera partie du groupe C avec le Nigeria, la Tanzanie et l’Ouganda.