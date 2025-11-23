Visas France : un taux de refus au plus bas avec seulement 13% en 2025

Lors de la célébration du deuxième anniversaire du centre TLS Contact de Sfax, le consul de France à Tunis, Dominique Mas, a annoncé un taux de refus des visas exceptionnellement bas, plafonnant à seulement 13 %, soit le niveau le plus faible jamais enregistré.

Ce résultat, selon lui, témoigne de la solidité des relations tuniso-françaises et d’une coopération consulaire de plus en plus efficace. Il a également révélé que 140 000 rendez-vous seront ouverts en 2025, soit une hausse significative d’environ 10 % par rapport à l’année précédente. Le consul a encouragé les habitants du sud du pays à privilégier le centre de Sfax, où l’accès aux rendez-vous est plus rapide et plus simple qu’à Tunis, rappelant que cette structure est désormais entièrement dédiée à la région.

Dominique Mas a enfin salué les performances du centre, devenu un véritable modèle de proximité offrant davantage de fluidité et de réactivité dans le traitement des demandes.