Match Lille – Paris FC : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match en direct ?

Le LOSC accueille le Paris FC ce dimanche 23 novembre 2025 à l’occasion de la 13ᵉ journée de Ligue 1.

La rencontre se disputera au Stade Pierre-Mauroy, où les deux équipes tenteront de confirmer leurs ambitions dans ce premier tiers de saison.

🕒 À quelle heure commence le match ?

Le coup d’envoi de Lille – Paris FC sera donné à 20h45. Supporters lillois ou parisiens, pensez à vous installer quelques minutes avant le début de la retransmission pour ne rien manquer de l’entrée des joueurs, des compositions et des enjeux du match.

📺 Sur quelle chaîne regarder Lille – Paris FC ?

La rencontre sera diffusée en direct à 20h45 sur la chaîne Ligue 1+. Les abonnés pourront suivre le match en intégralité, ainsi que les commentaires et analyses proposés avant et après la rencontre.

🔍 Un duel à suivre de près

Lille, qui évoluera à domicile, tentera d’imposer son rythme dans une enceinte où il reste souvent solide. En face, le Paris FC cherchera à créer la surprise contre un adversaire réputé difficile à manœuvrer.

Ce match en prime time promet une confrontation intéressante pour les amateurs de Ligue 1.