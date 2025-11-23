JTC 2025 : Yehia El-Fakharany honoré pour sa brillante carrière théâtrale

Le Festival des Journées Théâtrales de Carthage, dans sa vingt-sixième édition, a rendu un vibrant hommage à la grande figure du théâtre arabe, l’acteur égyptien Yehia El-Fakharany, lors d’une cérémonie d’ouverture tenue au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture.

Ce hommage vient saluer une carrière exceptionnelle et un apport majeur à la scène théâtrale arabe, d’autant plus que l’artiste a offert au public tunisien une interprétation magistrale du spectacle inaugural Le Roi Lear. Les spectateurs, dont les billets étaient épuisés deux jours avant l’événement, ont accueilli l’acteur par des applaudissements nourris, admirant la force de son jeu et sa capacité à incarner Lear à un âge proche de celui imaginé par Shakespeare, offrant ainsi une performance d’une authenticité rare.