Grombalia lance le premier Festival tunisien des fruits du dragon et de la papaye

La ville de Grombalia, dans le gouvernorat de Nabeul, a célébré ce dimanche la toute première édition du Festival tunisien des fruits du dragon et de la papaye, un rendez-vous inédit dédié aux cultures tropicales en plein essor.

L’événement a rassemblé agriculteurs, experts agronomes, techniciens et investisseurs, tous réunis pour promouvoir ces fruits exotiques comme alternatives agricoles durables. Tout au long de la journée, les participants ont assisté à des présentations sur les techniques de culture, les modes d’entretien et les opportunités d’investissement liées notamment au fruit du dragon. Son principal promoteur, l’agriculteur Mohamed Ben Dhaou, a mis en avant les atouts majeurs de cette culture qu’il pratique depuis plus de dix ans : faible besoin en eau, excellente adaptation aux changements climatiques, forte valeur commerciale et rentabilité élevée, même sur de petites surfaces ou en jardin domestique.

Avec plus de 120 producteurs désormais répartis à travers le pays, la filière du fruit du dragon connaît une expansion rapide, à l’image de la papaye, produite toute l’année. Le festival, ponctué de dégustations, d’animations, de ventes de plants et de nouveaux partenariats, a attiré un public nombreux, curieux de découvrir ces fruits tropicaux riches en bienfaits nutritionnels.