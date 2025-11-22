Tunisie : libération de Rached Khiari après avoir purgé sa peine de prison

L’ancien député du Parlement dissous, Rached Khiari, a été remis en liberté ce samedi 22 novembre 2025 après avoir purgé l’intégralité de sa peine de prison, comme l’a confirmé son avocat, Me Samir Ben Amor, dans une publication sur Facebook.

La Cour d’appel de Tunis avait examiné deux affaires intentées contre lui, liées à des accusations d’atteinte à autrui via les réseaux sociaux. Dans ces dossiers, Khiari avait été condamné à six mois d’emprisonnement pour la première affaire et deux mois pour la seconde. Sa libération marque ainsi la fin des procédures pénales le visant dans ce cadre.