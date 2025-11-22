Sfax : Ouverture du forum étudiant de l’orientation et du recrutement

Les travaux du forum annuel de l’orientation et du recrutement ont démarré, samedi, à l’École nationale d’ingénieurs de Sfax (ENIS), sur le thème “Demain commence aujourd’hui”, à l’initiative du département de génie informatique et de mathématiques appliquées de l’École.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le chef dudit département, Tarek Frikha, a indiqué que cette manifestation, programmée sur deux jours, a réuni près de 800 étudiants de l’ENIS et d’autres établissements universitaires opérant dans les domaines du génie informatique, des mathématiques appliquées, des technologies et des communications.

Le forum vise, a-t-il ajouté, à rapprocher le milieu académique du tissu industriel afin de mieux cerner les besoins du marché de l’emploi, notamment à travers un module optionnel assuré par des professionnels pour les étudiants de troisième année de l’ENIS.

“Cette édition, qui réunit étudiants de diverses régions, entreprises technologiques et experts du numérique, contribue à renforcer l’ouverture de l’université sur le secteur industriel, a souligné pour sa part, l’étudiant coordinateur du forum, Hamza Ghrassalaoui.

La rencontre offre une plateforme d’échanges permettant de partager des expériences, de suivre les évolutions du génie informatique et des mathématiques appliquées, et d’identifier des opportunités de formation et de recrutement, a-t-il noté.

Le programme de la première journée comporte la présentation de “success stories” d’étudiants du département, ainsi qu’une table ronde réunissant étudiants et industriels autour des tendances actuelles du marché du travail.

La journée de demain, dimanche, sera dédiée à des rencontres entre enseignants, doctorants et représentants de l’un des plus importants cabinets de conseil au monde.