Football – Ligue 2 – 10e journée : Les résultats de samedi

Résultats des matches de la 10e journée du Championnat de la Ligue 2 de football professionnel, disputés samedi:

. Poule A

– Samedi 22 novembre:

A Boussalem:

US Boussalem – Sfax RS 4 – 0

A Hammam Sousse:

ES Hammam Sousse – CS Msaken 2 – 3

A Mahdia:

EM Mahdia – S. Mégrine 0 – 1

A Chébika:

BS Bouhajla – AS Agareb 3 – 1

A Sfax (2 mars):

OC Kerkennah – SA Menzel Bourguiba 1 – 1

– Dimanche 23 novembre:

A Radès (Hédi Ben Romdhane):

SC Ben Arous – CS Chebba

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif – US Tataouine

Classement: Pts J

1. CS Hammam-Lif 22 9

2. US Tataouine 20 9

3. CS Msaken 19 10

4. ES Hammam Sousse 17 10

5. BS Bouhajla 17 10

6. SC Ben Arous 16 9

7. S. Mégrine 13 10

8. EM Mahdia 12 10

9. CS Chebba 11 9

10. Sfax RS 9 10

11. OC Kerkennah 8 10

12. US Boussalem 8 10

13. SA Menzel Bourguiba 7 10

14. AS Agareb 5 10

. Poule B

– Samedi 22 novembre:

A Kalaa:

Kalaa Sport – Stade Gabésien 0 – 1

– Dimanche 23 novembre:

A Korba:

CS Korba – ES Sakiet Edaier

A Moknine:

SC Moknine – CS Redeyef

A Sidi Bouzid:

O. Sidi Bouzid – AS Ariana

A Kasserine:

AS Kasserine – AS Jelma

A Bouchemma:

ES Bouchemma – Jendouba Sport

A Gafsa:

EGS Gafsa – US Ksour Essef

Classement: Pts J

1.Stade Gabésien 21 10

2. AS Sakiet Edaier 18 9

3. US Ksour Essef 15 9

4. Jendouba sport 15 9

5. AS Kasserine 14 9

6. Kalaa Sport 14 10

7. EGS Gafsa 12 9

8. CS Redeyef 12 9

9. CS Korba 11 9

10.AS Ariana 11 9

11. ES Bouchemma 10 9

12. SC Moknine 8 9

13. AS Jelma 6 9

14. O Sidi Bouzid 3 9