Football – Ligue 2 – 10e journée : Les résultats de samedi

Résultats des matches de la 10e journée du Championnat de la Ligue 2 de football professionnel, disputés samedi:
. Poule A
– Samedi 22 novembre:
A Boussalem:
US Boussalem – Sfax RS 4 – 0
A Hammam Sousse:
ES Hammam Sousse – CS Msaken 2 – 3
A Mahdia:
EM Mahdia – S. Mégrine 0 – 1
A Chébika:
BS Bouhajla – AS Agareb 3 – 1
A Sfax (2 mars):
OC Kerkennah – SA Menzel Bourguiba 1 – 1
– Dimanche 23 novembre:
A Radès (Hédi Ben Romdhane):
SC Ben Arous – CS Chebba
A Hammam-Lif:
CS Hammam-Lif – US Tataouine
Classement: Pts J
1. CS Hammam-Lif 22 9
2. US Tataouine 20 9
3. CS Msaken 19 10
4. ES Hammam Sousse 17 10
5. BS Bouhajla 17 10
6. SC Ben Arous 16 9
7. S. Mégrine 13 10
8. EM Mahdia 12 10
9. CS Chebba 11 9
10. Sfax RS 9 10
11. OC Kerkennah 8 10
12. US Boussalem 8 10
13. SA Menzel Bourguiba 7 10
14. AS Agareb 5 10
. Poule B
– Samedi 22 novembre:
A Kalaa:
Kalaa Sport – Stade Gabésien 0 – 1
– Dimanche 23 novembre:
A Korba:
CS Korba – ES Sakiet Edaier
A Moknine:
SC Moknine – CS Redeyef
A Sidi Bouzid:
O. Sidi Bouzid – AS Ariana
A Kasserine:
AS Kasserine – AS Jelma
A Bouchemma:
ES Bouchemma – Jendouba Sport
A Gafsa:
EGS Gafsa – US Ksour Essef
Classement: Pts J
1.Stade Gabésien 21 10
2. AS Sakiet Edaier 18 9
3. US Ksour Essef 15 9
4. Jendouba sport 15 9
5. AS Kasserine 14 9
6. Kalaa Sport 14 10
7. EGS Gafsa 12 9
8. CS Redeyef 12 9
9. CS Korba 11 9
10.AS Ariana 11 9
11. ES Bouchemma 10 9
12. SC Moknine 8 9
13. AS Jelma 6 9
14. O Sidi Bouzid 3 9