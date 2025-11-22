Football – Ligue 1 – 15e journée : Les résultats de samedi

Résultats des matches comptant pour la 15e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel disputés samedi:
– Samedi 22 novembre
A la Marsa:
AS Marsa 2 Ahmed Hadhri (57 P), Philipe Adejoh (75)
JS Omrane 1 Mohamed Askri (45)
A Kairouan:
JS Kairouan 0
ES Métlaoui 1 Mohamed Ben Hassine (89)
A Tataouine (Huis clos):
ES Zarzis 3 Moemen Rahmani (34), Jassem Ben Kilani (75), Achraf Ben Dhiaf (86 P)
CS Bizertin 0
– Dimanche 23 novembre
Au Bardo:
Stade Tunisien – AS Gabès
A Bir Bouregba:
AS Soliman – US Monastir
A Béja:
O Béja – Club Africain
A Sousse:
Etoile du Sahel – CS Sfaxien
– Date à déterminer ultérieurement
A Radès:
Espérance ST – US Ben Guerdane
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. Espérance ST 31 14 9 4 1 23 3 +20
2. Club Africain 28 14 8 4 2 18 7 +11
3. Stade Tunisien 27 14 7 6 1 14 4 +10
4. ES Zarzis 24 15 7 3 5 18 14 +04
5. CS Sfaxien 23 14 6 5 3 17 9 +08
6. US Monastir 23 14 5 8 1 15 9 +06
7. ES Métlaoui 23 15 6 5 4 10 11 -01
8. Etoile du Sahel 19 14 5 4 5 17 13 +04
9. AS Marsa 19 15 6 1 8 16 15 +01
10. USB Guerdane 18 14 4 6 4 10 9 +01
11. CA Bizertin 16 15 4 4 7 10 15 -05
12. JS Omrane 16 15 4 4 7 10 17 -07
13. JS Kairouan 13 15 4 1 10 10 27 -17
14. AS Soliman 11 14 2 5 7 6 13 -07
15. O. Béja 11 14 3 2 9 5 23 -18
16. AS Gabès 9 14 1 6 7 7 17 -10