Le FC Barcelone reçoit l’Athletic Bilbao ce samedi 22 novembre 2025, dans le cadre de la 13ᵉ journée de Liga. La rencontre se jouera au Camp Nou, où les Catalans tenteront de consolider leur position au classement face à un adversaire réputé solide.

🕒 Heure du coup d’envoi

Le match FC Barcelone – Athletic Bilbao débutera à 16h15. Les supporters des deux équipes sont invités à se connecter un peu avant pour suivre les compositions d’équipes et les derniers préparatifs avant le match.

📺 Diffusion TV

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sports 9, offrant aux abonnés la possibilité de suivre toute l’action, ainsi que les analyses d’avant et d’après-match.