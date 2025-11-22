Chutes de neige à Aïn Draham : déneigement, routes rouvertes et dispositif d’alerte activé

À Aïn Draham, les premières chutes de neige ont nécessité une mobilisation rapide des équipes régionales de l’Équipement et de l’Habitat, qui sont intervenues pour dégager les routes et rétablir la circulation.

Les opérations ont permis de rouvrir la route nationale n°11 entre les kilomètres 163 et 169, ainsi que la route nationale n°17 sur le tronçon allant du point 20 au point 27. Les équipes sont également intervenues sur la voie menant à la station de transmission télévisuelle.

Par mesure de vigilance, le Comité de lutte contre les catastrophes reste en session permanente pour anticiper toute éventuelle complication, tandis que la direction régionale de l’Équipement assure être pleinement prête à mobiliser tous les moyens nécessaires afin de garantir la sécurité des automobilistes.