Tunisie : la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe arabe FIFA 2025

Voici la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Sami Trabelsi pour disputer la Coupe arabe FIFA qui aura lieu du 1er au 18 décembre prochain au Qatar.

Le Onze national évoluera dans le groupe A avec le Qatar, pays hôte, et sera fixé sur ses deux autres adversaires après les barrages prévus le 25 novembre, à l’issue des matches Syrie/Soudan du Sud et Palestine/Libye.

La Tunisie, vainqueur de la 1re édition en 1963 au Liban, avait perdu la finale de la dernière édition (2021 au Qatar également) face à l’Algérie 0-2 après prolongations.

Rappelons que 16 équipes réparties en quatre groupes prennent part à cette 11e Coupe arabe des nations Qatar-2025, la deuxième placée sous la juridiction de la FIFA.

Liste des joueurs convoqués:

– Gardiens de but: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Béchir Ben Saïd (Espérance ST), Noureddine Farhati (Stade tunisien).

– Défenseurs: Moataz Naffati (IFK Norrköping/Suède), Mohamed Ben Ali (Espérance ST), Ali Maaloul (CS Sfaxien), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance ST), Yassine Meriah (Espérance ST), Hamza Jelassi (Espérance ST), Marouane Sahraoui (Stade tunisien), Oussama Haddadi (RS Berkane/Maroc).

– Milieux de terrain: Ferjani Sassi (Al-Gharafa/Qatar), Houceme Tka (Espérance ST), Ismael Gharbi (FC Augsbourg/Allemagne), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano/Suisse), Chihab Jebali (Espérance ST), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly/Egypte).

– Attaquants: Amor Layouni (BK Häcken/Suède), Naïm Selliti (Al-Shamal/Qatar), Nacim Dendani (AS Monaco/France), Rayan Anane (Etoile du Sahel), Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchkala/Russie), Firas Chaouat (Club africain).