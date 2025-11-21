Algérie : 21 personnes secourues après avoir été bloquées par la neige à Tizi Ouzou

Les services de la Protection civile algérienne ont annoncé avoir secouru 21 personnes prises au piège par la neige à Tizi Ouzou, où une voiture et un bus ont été immobilisés en raison des fortes chutes enregistrées dans la région.

Les équipes d’intervention sont parvenues à dégager les deux véhicules et à évacuer tous les passagers sains et saufs, sans signaler de blessés. Parallèlement, d’autres unités sont intervenues dans les wilayas de Taref et Tipaza pour effectuer des opérations de pompage des eaux pluviales après les importantes précipitations des dernières heures. Des images de l’opération, publiées sur la page Facebook de la Protection civile de Tizi Ouzou, montrent la mobilisation rapide des secouristes face aux conditions climatiques difficiles.

Les autorités recommandent aux habitants de faire preuve de prudence et d’éviter les déplacements non essentiels dans les zones touchées par la neige ou les fortes pluies.