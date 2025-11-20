Tunisie : Prévisions météo du jeudi 20 novembre 2025

Le temps de ce jeudi 20 novembre 2025 sera marqué, selon l’Institut national de la météorologie, par des passages nuageux parfois denses, accompagnés d’orages isolés et de pluies localement fortes sur les régions du sud. Ailleurs, le ciel restera variablement nuageux.

En fin de journée, les nuages se renforceront progressivement sur les régions côtières du nord, où des pluies orageuses, parfois abondantes, sont attendues durant la nuit.

Les températures maximales se situeront généralement entre 14 et 20°C, autour de 12°C sur les hauteurs de l’ouest, et atteindront localement 23°C dans le centre du pays.