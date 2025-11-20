Ghaza : plus de 10 000 enfants vaccinés en huit jours par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que plus de 10 000 enfants de moins de trois ans ont été vaccinés au cours des huit premiers jours d’une campagne lancée le 9 novembre dans la bande de Ghaza. L’objectif est de protéger plus de 40 000 enfants contre diverses maladies.

Selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la campagne, prolongée jusqu’à ce samedi, se déroule en partenariat avec l’UNICEF, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et le ministère palestinien de la Santé.

Les vaccinations visent à protéger les enfants contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la tuberculose, la poliomyélite, le rotavirus et la pneumonie. Les phases suivantes de la campagne sont prévues pour décembre et janvier prochains.