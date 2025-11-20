Dépression sévère et isolement total : Sherine Abdel Wahab se retire de la scène artistique

Selon des sources proches de l’artiste égyptienne, la chanteuse Sherine Abdel Wahab traverse actuellement une période particulièrement difficile, marquée par une crise psychologique aiguë et un profond état dépressif qui l’ont poussée à s’isoler complètement dans sa chambre.

La star aurait interrompu tout contact avec l’extérieur, ne recevant que de rares visites de ses deux filles. Son absence médiatique s’expliquerait également par une prise de poids qu’elle préfère ne pas exposer au public, entraînant la suspension totale de ses activités artistiques et l’annulation de plusieurs concerts.

Par ailleurs, Sherine aurait cessé son traitement médical en raison de désaccords avec son équipe soignante, même si des signes indiquent une possible reprise de son programme thérapeutique prochainement. Cette crise survient dans un climat familial tendu, la chanteuse ayant récemment déposé une main courante contre son frère à la suite de différends persistants.