Bac 2026 : clôture aujourd’hui des inscriptions pour élèves et candidats libres

Ce jeudi 20 novembre 2025 constitue la date limite pour s’inscrire en ligne à l’examen du baccalauréat 2026, une procédure obligatoire pour tous les élèves de quatrième année secondaire des établissements publics et privés ainsi que pour les candidats libres.

Les inscriptions, ouvertes jusqu’à ce soir sur le site officiel bac.education.tn, doivent être accompagnées du paiement des frais fixés à 22 dinars sous forme de timbre fiscal électronique. Les élèves inscrits dans les lycées doivent ensuite imprimer leur demande, rassembler les pièces requises et déposer leur dossier auprès de la direction de leur établissement avant le 26 novembre.

De leur côté, les candidats libres doivent déposer leur dossier complet auprès de la délégation régionale de l’Éducation ou l’envoyer par courrier recommandé dans le même délai. Le ministère rappelle l’importance de respecter scrupuleusement ces échéances sous peine de voir les dossiers rejetés.