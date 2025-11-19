Tunisie : Le SNJT appelle à une couverture équilibrée des mouvements sociaux

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a réaffirmé le rôle fondamental des médias dans le suivi des mouvements sociaux et professionnels, à travers une couverture objective et équilibrée conforme aux règles de la profession et à la déontologie journalistique.

Dans un communiqué publié mercredi, le Syndicat a insisté sur la nécessité d’éviter toute “couverture déséquilibrée” susceptible de “diaboliser” ou de “criminaliser” les mouvements sociaux, ou de les dépeindre comme “une menace pour l’ordre public”.

Pour le Syndicat, de telles pratiques représentent “un abandon du rôle naturel de la presse, qui consiste à “contrôler le pouvoir et à restituer fidèlement la réalité à l’opinion publique”.

Par ailleurs, le Syndicat des journalistes a exprimé son soutien total aux mouvements “pacifiques” des jeunes médecins, qu’il a qualifiés de “légitimes”. Il a dénoncé ce qu’il considère comme un “désengagement” des autorités à l’égard d’accords préalablement conclus et d’engagements pris envers le secteur”.

Le Syndicat a souligné que la préservation de ce service public constitue un “devoir national”. Il a exhorté les autorités à mettre un terme à “la politique d’atermoiement”, à honorer ses engagements et examiner avec sérieux les dossiers des professionnels de la santé, ainsi que les conditions nécessaires à l’exercice de leur profession”.

Il a, en outre, invité l’ensemble des médias à respecter la charte d’éthique professionnelle et à adopter une couverture garantissant le pluralisme, tout en mettant en lumière les motivations du mouvement des jeunes médecins ainsi que ses dimensions sociales et professionnelles.

Le SNJT a, enfin, réaffirmé son soutien à tous les mouvements civils et professionnels qui œuvrent à protéger les droits, préserver le service public et garantir une information libre et responsable, au service de politiques de santé justes et équitables pour tous les Tunisiens.