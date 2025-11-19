Tozeur : un nouveau programme scolaire pour renforcer la santé mentale des élèves

La délégation régionale de l’Éducation de Tozeur, en collaboration avec la direction régionale de la Santé, a tenu mardi une réunion consacrée à la mise en place d’un programme scolaire régional de prévention axé sur la santé mentale des élèves et la lutte contre les comportements addictifs.

Cette initiative, élaborée avec la participation de psychologues et d’un psychiatre, répond aux orientations du ministère de l’Éducation qui préconise un renforcement de la coordination entre les secteurs éducatif et sanitaire.

L’objectif est d’offrir aux établissements scolaires des outils adaptés pour mieux accompagner les adolescents, face à la montée des conduites à risque et aux défis psychologiques auxquels ils peuvent être confrontés.