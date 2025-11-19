Riyad 2025 : Marwa Brahmi offre une médaille d’or à la Tunisie au lancer de club (F32)

La championne paralympique tunisienne Marwa Brahmi a une nouvelle fois hissé le drapeau national en remportant, ce mercredi, la médaille d’or au concours du lancer de club (F32) lors de la sixième édition des Jeux de la Solidarité Islamique qui se déroulent actuellement à Riyad.

Grâce à un jet impressionnant de 25,79 mètres, elle confirme son statut de référence mondiale dans sa discipline. Avec ce nouveau sacre, la Tunisie porte désormais son total à 13 médailles, dont 3 en or, 3 en argent et 7 en bronze, illustrant l’excellente performance de la délégation nationale dans cette compétition internationale.