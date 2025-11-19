Espérance de Tunis : Blessure musculaire pour Keita, 21 jours de repos

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé mercredi que les examens médicaux passés par son latéral droit Ibrahima Keita ont confirmé une blessure musculaire contractée lors de sa participation avec la sélection de son pays, la Mauritanie.

“Ibrahima Keita observera une période de repos de 21 jours, avant de subir de nouveaux examens de contrôle afin de déterminer la date de sa reprise des entraînements avec le groupe”, indique le club sur sa page officielle.

Les Sang et Or entameront samedi leur campagne en phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique (Groupe D) en affrontant le Stade Malien au stade Hammadi Agrebi à Radès, à partir de 17h00.