Tunisie – Alerte météo : Orages et pluies intenses attendus dans ces régions

Des pluies temporairement orageuses sont attendues à partir de la soirée de mardi et tout au long de la journée de mercredi sur les régions du Centre et du Sud, annonce l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Elles seront parfois intenses dans les gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine et Sidi Bouzid, où les cumuls pourraient varier entre 20 et 40 mm, atteignant localement jusqu’à 60 mm.

Des vents forts accompagneront également l’activité orageuse.

Les précipitations se poursuivront jeudi sur le Sud-Est, où elles seront de nouveau temporairement orageuses et localement abondantes.