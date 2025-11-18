Panne mondiale : 20 % du web inaccessible après un incident chez Cloudflare

Une vaste panne chez l’opérateur américain Cloudflare a provoqué, ce lundi, une interruption majeure d’internet, rendant environ 20 % du web mondial temporairement inaccessible.

De nombreux sites et plateformes, dont Twitter, ChatGPT, Mosaïque FM ou encore Express FM, ont affiché des messages d’erreur « Internal server error », empêchant les utilisateurs d’y accéder. Cloudflare, spécialisé dans l’amélioration de la sécurité et de la performance des sites web, a indiqué que l’incident s’était produit aux alentours de midi.

Vers 14 heures, l’entreprise a annoncé avoir identifié l’origine du problème et commencé à appliquer des correctifs, précisant que le retour à la normale serait progressif et que des instabilités pourraient persister quelque temps.