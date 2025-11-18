Ghaza : l’UNRWA alerte sur l’hiver meurtrier qui menace les déplacés

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a alerté, lundi, sur la situation humanitaire dramatique à Ghaza, où des centaines de milliers de personnes déplacées affrontent l’hiver dans des conditions extrêmement précaires. Selon l’agence, ces familles vivent dans des tentes délabrées, dépourvues d’accès aux besoins essentiels.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, l’UNRWA a indiqué que plus de 282 000 logements ont été détruits ou endommagés au cours des deux années de la guerre menée par l’armée d’occupation.

L’agence précise que ces chiffres proviennent du Global Shelter Cluster, un mécanisme humanitaire de suivi du logement géré conjointement par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Toujours selon l’UNRWA, des dizaines de milliers de familles palestiniennes vivent désormais dans des espaces exigus, sans intimité, avec un accès limité aux services de base, alors que l’hiver s’installe.

L’agence assure toutefois que ses équipes, aux côtés de ses partenaires humanitaires, continuent de fournir une assistance dans l’espoir d’atténuer les souffrances des déplacés.

Dimanche, la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a déclaré que, malgré le cessez-le-feu en vigueur, la population de Ghaza continue d’endurer de lourdes souffrances face à la politique « cynique » de la puissance occupante.