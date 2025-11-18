Décret-loi 54 : 3 ans de prison ferme pour le député Hatem Houaoui

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Jendouba a condamné, lundi 17 novembre 2025, le député Hatem Houaoui à trois ans de prison ferme pour diffamation et incitation à l’agression.

Selon l’agence TAP, le parlementaire a été reconnu coupable d’avoir imputé à un fonctionnaire public des faits mensongers dans le but de porter atteinte à son honneur, tout en encourageant des actes hostiles à son encontre. Il lui est également reproché d’avoir diffusé, via les réseaux de télécommunication, des contenus diffamatoires en vertu du Code des télécommunications et du décret-loi 54. Cette affaire trouve son origine dans une plainte déposée en 2023 par le délégué de la région, après la publication d’une vidéo et de plusieurs posts jugés diffamatoires.

En mai 2024, le procureur de la République, Sleh Eddine Rachdi, avait confirmé l’ouverture d’une enquête pour propagation de données infondées portant atteinte à autrui, tant moralement que financièrement. Il est à noter qu’Hatem Houaoui avait déjà été condamné en première instance à 18 mois de prison dans une autre affaire avant de bénéficier d’un non-lieu en appel.