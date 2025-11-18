Abdel Sattar Ezzaraï : « La polygamie peut résoudre plusieurs problèmes sociaux »

Lors d’une intervention au Parlement consacrée à la mission de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, le député Abdel Sattar Ezzaraï, membre de la coalition Al-Amana et Travail, a appelé à une révision de la Code du statut personnel afin de « rétablir une véritable justice » entre femmes et hommes.

Selon lui, les hommes seraient aujourd’hui « lésés » par certaines dispositions légales, estimant que la question du mariage, notamment la possibilité du pluralisme conjugal, pourrait constituer une solution à plusieurs problèmes sociaux. Il a affirmé que la famille tunisienne est fragilisée par la hausse des divorces et des litiges liés à la pension alimentaire, invitant à analyser les causes profondes des tensions familiales.

Le député a également soutenu que de nombreux jeunes renoncent au mariage par crainte des lois en vigueur, plaidant pour une réforme globale qui, selon lui, protégerait davantage la cellule familiale.