Tunisie : le musée du Bardo récupère 30 pièces archéologiques restaurées à Rome

Le musée national du Bardo a reçu, ce lundi, trente pièces archéologiques exceptionnelles découvertes sur le site de Zama, dans le gouvernorat de Siliana, après l’achèvement de leur restauration à Rome.

Selon le communiqué du ministère des Affaires culturelles, ces artefacts avaient été transférés en Italie dans le cadre d’un programme de coopération entre les ministères tunisien et italien de la Culture.

Soumises à des interventions spécialisées de conservation et de restauration, ces pièces retrouvent désormais leur place en Tunisie, où elles viendront enrichir le patrimoine national et valoriser davantage l’histoire millénaire du pays.