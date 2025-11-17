Tunisair Handling : 49 employés licenciés pour diplômes falsifiés

La présidente-directrice générale de Tunisair Handling a confirmé que l’entreprise a procédé, jusqu’à la mi-novembre 2025, au licenciement de 49 employés détenteurs de diplômes scientifiques falsifiés.

Cette décision fait suite à des correspondances officielles émanant du ministère de l’Éducation, qui ont établi l’authenticité douteuse de ces documents.

La responsable a souligné que cette mesure s’inscrit dans une démarche de rigueur et de transparence visant à préserver l’intégrité de l’entreprise, garantir la crédibilité de ses ressources humaines et renforcer la confiance dans les services publics.