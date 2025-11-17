Terrorisme : Report de l’audience dans l’affaire du “complot contre la sûreté de l’État”

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près de la Cour d’appel de Tunis a décidé, lundi, le renvoi de l’audience relative à l’affaire dite du “complot contre la sûreté de l’Etat” au 27 novembre 2025, et ce, afin de permettre l’examen des requêtes présentées par la défense.

C’est ce qu’a indiqué, à l’agence TAP, une source judiciaire informée.

La même source a précisé que les requêtes du collectif de défense concernent notamment l’examen de l’issue du recours formé par certains prévenus contre la décision rendue par la chambre d’accusation, l’examen de la décision du Tribunal administratif relative au retrait des procédures de comparution à distance, l’étude des demandes de mise en liberté, formulées par plusieurs accusés, et l’examen de la demande de renvoi d’audience dans le cadre du pourvoi initial introduit par l’un des prévenus condamnés par contumace.

Le 18 avril dernier, le Tribunal de première instance de Tunis a, dans le cadre de cette affaire, rendu un jugement condamnant 40 accusés à des peines allant de 4 à 66 ans de prison.

Les charges retenues portent notamment sur le complot visant à porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, formation et adhésion à une entente terroriste et participation à des actes à caractère terroriste.