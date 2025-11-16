Tunisie : lancement de la vente de l’huile d’olive 2025 aux nouveaux prix officiels

Le diwan national de l’huile d’olive a annoncé le lancement de la vente de l’huile d’olive tunisienne conditionnée pour la campagne 2025, aux nouveaux prix officiels fixés entre 12 et 14 dinars le litre.

Le directeur général de l’institution, Ammar Ben Amor, a souligné que la saison s’annonce prometteuse et que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne commercialisation du produit, aussi bien sur le marché local qu’à l’export.

Il a insisté sur la volonté de concilier accessibilité pour le consommateur tunisien et maintien de la position stratégique de la Tunisie parmi les plus grands producteurs et exportateurs d’huile d’olive au monde.