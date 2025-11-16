Tunisie : la Douane saisit 30 millions de dinars de marchandises de contrebande en octobre

La Douane tunisienne a annoncé avoir réalisé, durant le mois d’octobre, une série d’opérations d’envergure qui ont permis de saisir près de 30 millions de dinars de marchandises de contrebande.

Selon son communiqué du 16 novembre 2025, les unités du garde-douane déployées dans plusieurs gouvernorats — dont Tunis, Jendouba, Sousse, Gafsa, Médenine et Sfax — ont dressé 1 550 procès-verbaux et intercepté des produits variés, allant de bijoux et corail rouge d’une valeur de 1,5 million de dinars à des vêtements estimés à 1,1 million de dinars. Les agents ont également confisqué des cigarettes de contrebande, 42 tonnes de denrées alimentaires, 24 000 litres d’huile végétale ainsi qu’un important lot de téléphones et d’accessoires évalué à 2,8 millions de dinars.

Ces résultats illustrent la montée des trafics transfrontaliers et soulignent le rôle crucial des équipes douanières dans la protection de l’économie formelle et la lutte contre les réseaux organisés, un travail que l’institution dit vouloir poursuivre avec une coordination renforcée entre les régions.