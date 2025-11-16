La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près de la Cour d’appel de Tunis tient, lundi, la deuxième audience de l’affaire dite du “Complot contre la sûreté de l’Etat”. La première audience a eu lieu le 27 octobre dernier ; elle a été reportée au 17 novembre en raison d’”irrégularités” dénoncées par la défense.

Le report a été décidé afin de convoquer les accusés laissés en liberté, en réponse aux demandes présentées par la défense qui réclame notamment l’annulation de la décision de tenir le procès à distance pour les prévenus en détention, ainsi que l’examen des requêtes de mise en liberté.

En avril 2025, trente-sept accusés avait été condamnés, en première instance, à des peines allant de 4 ans à 66 ans de prison. Pour les accusés en fuite, les jugements sont immédiatement exécutoires. Trois autres accusés n’ont toujours pas été jugés en raison de procédures en cours devant la Cour de cassation.

Les charges retenues portent notamment sur le complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, formation et adhésion à une entente terroriste et actes de nature terroriste.