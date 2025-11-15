SNJT : pourquoi les journalistes protesteront à la Kasbah le 20 novembre 2025

La SNJT a justifié son appel à un mouvement de protestation prévu le 20 novembre à la Kasbah en affirmant avoir épuisé toutes les voies de dialogue avec les autorités, qui ont opposé silence et indifférence aux multiples correspondances et dossiers soumis.

Le syndicat dénonce une dégradation sans précédent de la situation de la presse en Tunisie, marquée par des violations visant les journalistes ainsi que les médias publics et privés, et traduisant une volonté systématique de restreindre la liberté d’expression et l’indépendance des médias, en contradiction avec la Constitution et les engagements internationaux du pays. Parmi les dépassements pointés figurent le blocage de la carte professionnelle 2025 touchant plus de 2 000 journalistes, la suspension arbitraire des autorisations pour les correspondants étrangers, le gel des réformes statutaires de la Radio, de la Télévision tunisienne et de l’agence TAP, ainsi que la persistance d’un emploi précaire dans le secteur.

La SNJT déplore également les obstacles empêchant les journalistes indépendants de bénéficier des avantages prévus par la loi sur l’auto-entrepreneur, l’usage répressif du décret-loi 54, et le blocage de plusieurs sites d’information comme Nawaat et Inkyfada, qu’elle considère comme une attaque directe contre la liberté de la presse et le droit du citoyen à l’information.