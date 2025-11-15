Décès de la journaliste Radhia Ezzaïdi : la presse tunisienne en deuil

La journaliste tunisienne Radhia Ezzaïdi est décédée ce samedi 15 novembre 2025, laissant une profonde tristesse au sein de la famille médiatique.

Forte d’un long parcours à Dar Assabah et dans plusieurs plateformes d’information, la défunte était reconnue pour son professionnalisme, sa bienveillance et la qualité de ses relations humaines. Sa discrétion, son éthique de travail et son respect envers ses collègues lui avaient valu l’estime de tous.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Mosaïque FM présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble du corps journalistique. Que Dieu lui accorde Sa miséricorde et l’accueille en Son vaste paradis.