Tunisie : Mustapha Ferjani présente des mesures pour attirer les compétences médicales de la diaspora

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé, jeudi à Marseille, l’examen de plusieurs mesures visant à encourager le retour des compétences médicales tunisiennes établies à l’étranger. Parmi les pistes envisagées figurent la facilitation de la reconnaissance des diplômes tunisiens délivrés à l’étranger, ainsi que la possibilité d’exercer à temps partiel dans le secteur public en Tunisie.

Ces propositions ont été discutées lors d’une rencontre organisée à la résidence de Tunisie à Marseille avec un groupe de médecins, de chercheurs et d’étudiants tunisiens résidant dans le sud de la France, en marge de la participation du ministre au Forum de Marseille sur l’intelligence artificielle.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, plusieurs initiatives concrètes ont été envisagées, dont la facilitation de la reconnaissance des diplômes tunisiens délivrés à l’étranger et la création d’une plateforme électronique pour recenser les compétences médicales tunisiennes à l’étranger, afin de les connecter directement aux établissements publics de santé en Tunisie.

En présence de l’ambassadeur de Tunisie en France et du consul général à Marseille, le ministre a également présenté les grandes lignes de la réforme du système de santé tunisien, axée sur la justice sanitaire, le rapprochement des services des citoyens et l’amélioration de la qualité des soins. Il a souligné le rôle stratégique de la diaspora tunisienne dans l’accompagnement de cette transformation.