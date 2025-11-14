Affaire Abir Moussi : audience reportée au 5 décembre et rumeurs d’hospitalisation démenties

L’affaire d’Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre, a connu un nouveau rebondissement avec le report de l’audience au 5 décembre, date retenue pour les plaidoiries devant la quatrième chambre criminelle.

Son avocat, Me Nafaâ Laâribi, a fermement démenti les rumeurs affirmant que sa cliente aurait été transférée à l’hôpital dans un état critique, soulignant qu’« aucun fondement » ne vient étayer ces informations.

Il a appelé à mettre fin à la diffusion de fausses nouvelles susceptibles de semer la confusion et d’entretenir inutilement l’inquiétude parmi la famille et les sympathisants de l’opposante politique.