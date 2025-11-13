Pollution à Gabès : l’Ordre des avocats reporte l’audience pour examen du dossier

Mounir Adouni, président de la section régionale de l’Ordre des avocats à Gabès, a annoncé ce jeudi 13 novembre 2025 le report de l’affaire en référé visant à suspendre les activités des unités polluantes du complexe chimique tunisien à Gabès.

La nouvelle audience est désormais fixée au 20 novembre 2025, à la demande de l’avocat du complexe, qui souhaitait prendre connaissance du dossier. Lors de l’audience, des éléments de preuve ont été présentés pour illustrer les dommages causés par le complexe à l’environnement et à la population locale.