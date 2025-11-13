Miss Tunisie 2025 : Oumaima Moussa s’envole pour le Japon pour Miss World

La reine de beauté tunisienne Oumaima Moussa, récemment couronnée Miss Tunisie, s’envole vers Tokyo, la capitale japonaise, pour représenter la Tunisie au prestigieux concours Miss World 2025.

Cet événement international, qui réunit chaque année les plus belles et talentueuses ambassadrices du monde, offre à Oumaima Moussa l’occasion de mettre en valeur l’élégance, la culture et les valeurs de la femme tunisienne sur la scène mondiale.

Porteuse d’un message de fierté nationale et d’ouverture culturelle, elle incarne la jeunesse tunisienne moderne, alliant beauté, intelligence et engagement.