Football – Ligue 2 : Les arbitres de la 9e journée

Désignation des arbitres de la 9e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches démarrent à 14h30) :

. Poule A

– Samedi 15 novembre:

A Mégrine:

AS Mégrine – CS Hammam-lif arb: Nizar Riahi

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse arb: Radhouane Belouaer

A Msaken:

CS Msaken – US Boussalem arb: Houcème Dhahri

A Chebba:

CS Chebba – EM Mahdia arb: Bassem Belaïd

A Tataouine:

US Tataouine – OC Kerkennah arb: Montassar Belarbi

– Dimanche 16 novembre:

A Sfax 2 mars:

Sfax RS – BS Bouhajla arb: Khaled Gouider

A Agareb:

AS Agareb – SC Ben Arous arb: AmenAllah Kouki

. POULE B

– Samedi 15 novembre:

A Sakiet Eddaier:

ES Sakiet Eddaier – AS Kasserine arb: Hosni Naïli

– Dimanche 16 novembre :

A l’Ariana:

AS Ariana – CS Korba arb: Hamza Oueslati

A Jendouba:

Jendouba Sport – O. Sidi Bouzid arb: Ahmed Kilani

A Ksour Essef:

US Ksour Essef – ES Bouchemma arb: Ridha Chouihi

A Jelma:

AS Jelma – Kalaa Sport arb: Amine Fekir

A Gabès:

S. Gabésien – SC Moknine arb: Fadi Bourkhiss

A Redeyef:

CS Redeyef – EGS Gafsa arb: Mohamed Ali Karouia