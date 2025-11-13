Football – Ligue 2 : Les arbitres de la 9e journée

Désignation des arbitres de la 9e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches démarrent à 14h30) :
. Poule A
– Samedi 15 novembre:
A Mégrine:
AS Mégrine – CS Hammam-lif arb: Nizar Riahi
A Menzel Bourguiba:
SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse arb: Radhouane Belouaer
A Msaken:
CS Msaken – US Boussalem arb: Houcème Dhahri
A Chebba:
CS Chebba – EM Mahdia arb: Bassem Belaïd
A Tataouine:
US Tataouine – OC Kerkennah arb: Montassar Belarbi
– Dimanche 16 novembre:
A Sfax 2 mars:
Sfax RS – BS Bouhajla arb: Khaled Gouider
A Agareb:
AS Agareb – SC Ben Arous arb: AmenAllah Kouki
. POULE B
– Samedi 15 novembre:
A Sakiet Eddaier:
ES Sakiet Eddaier – AS Kasserine arb: Hosni Naïli
– Dimanche 16 novembre :
A l’Ariana:
AS Ariana – CS Korba arb: Hamza Oueslati
A Jendouba:
Jendouba Sport – O. Sidi Bouzid arb: Ahmed Kilani
A Ksour Essef:
US Ksour Essef – ES Bouchemma arb: Ridha Chouihi
A Jelma:
AS Jelma – Kalaa Sport arb: Amine Fekir
A Gabès:
S. Gabésien – SC Moknine arb: Fadi Bourkhiss
A Redeyef:
CS Redeyef – EGS Gafsa arb: Mohamed Ali Karouia