Migration irrégulière : plus de 19 000 retours volontaires depuis 2022 en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a annoncé que plus de 19 000 migrants irréguliers ont regagné leurs pays d’origine entre 2022 et fin octobre 2025 dans le cadre du programme de retour volontaire.

Ce dispositif, rappelons-le, vise à offrir aux migrants la possibilité de rentrer chez eux librement, dans le respect de leur dignité, tout en bénéficiant d’un accompagnement logistique, administratif et parfois financier. Intervenant lors de la séance plénière consacrée à l’examen du budget de son ministère, Nafti a réaffirmé la position ferme de la Tunisie, qui refuse d’être un pays de transit ou de rapatriement pour les migrants et les demandeurs d’asile. Il a néanmoins souligné l’attachement du pays aux principes des droits humains, considérant les migrants irréguliers comme des victimes des déséquilibres économiques et des réseaux de traite. Dans ce cadre, la Tunisie a renforcé sa coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et poursuivi la coordination avec ses voisins, notamment à travers un groupe de travail tuniso-algéro-libyen, afin de trouver des solutions concertées pour freiner la migration irrégulière.

Le ministre a enfin mis en garde contre toute instrumentalisation politique ou médiatique de ce phénomène, réaffirmant l’engagement de la Tunisie à traiter la question migratoire avec humanité et responsabilité.