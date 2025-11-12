Béja : des inconnus jettent des pierres sur un train, deux passagères blessées

Un incident inquiétant s’est produit ce mercredi 12 novembre 2025, à l’entrée de la gare de Béja, lorsqu’un train en provenance de Ghardimaou et à destination de Tunis a été violemment pris pour cible par des jets de pierres lancés par des inconnus.

Selon Samir Bouali, secrétaire général du syndicat de base des chemins de fer, deux passagères ont été blessées à la suite de cet acte irresponsable, tandis que les vitres du train ont été totalement brisées. Il a fermement condamné cet incident, appelant les autorités et toutes les parties concernées à renforcer la vigilance et à collaborer avec les agents de la Société nationale des chemins de fer tunisiens afin de prévenir la récurrence de tels actes, notamment dans les zones considérées comme des points noirs.